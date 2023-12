Billionen-US-Dollar-Markt: Coinbase eröffnet mit "Project Diamond" neue Krypto-Plattform

Kryptowirtschaft

Coinbase Asset Management präsentiert mit Project Diamond eine innovative Smart-Contract-basierte Plattform, die Institutionen eine nahtlose Abwicklung von digitalen nativen Vermögenswerten ermöglicht.

• Project Diamond ermöglicht Tokenisierung realer Vermögenswerte auf der Blockchain

• Erstes digitales Schuldinstrument wurde testweise bereits ausgegeben, verteilt und fällig gestellt

• Tokenisierte Vermögenswerte könnten sich zu einem Multi-Billionen-Markt entwickeln



Project Diamond

Mit Project Diamond bringt Coinbase Asset Management eine Smart-Contract-basierte Plattform auf den Markt, die Institutionen die nahtlose Erstellung, den Kauf und Verkauf von digitalen nativen Vermögenswerten ermöglicht, wie Coinbase in einer entsprechenden Pressemitteilung erklärt. Die Plattform nutze dabei den Coinbase-Technologie-Stack sowie die Base, eine Ethereum Layer-2 Blockchain, um "sichere, gesetzeskonforme Kapitalmarktaktivitäten zu ermöglichen, die die institutionelle Akzeptanz der globalen Kryptowirtschaft weiter vorantreiben werden", heißt es in der Konzernmitteilung. Coinbase strebe danach, die Kluft zu schließen, indem es den institutionellen Einsatz der nächsten Generation von Finanztechnologie fördert. Aktuell seien weniger als 0,25 Prozent des globalen Vermögens auf der Blockchain-Infrastruktur abgebildet, was bedeutet, dass erhebliche Effizienzgewinne ungenutzt bleiben.

"Wir beginnen damit, reale Vermögenswerte auf regulierte Weise in der Blockchain zu tokenisieren", erklärt Coinbase-CEO Brian Armstrong via X.

We're starting to tokenize real world assets in a regulated way onchain. https://t.co/2vT0zCV0Vx - Brian Armstrong ??? (@brian_armstrong) December 13, 2023

Derzeit richtet sich das Projekt noch ausschließlich an institutionelle Benutzer außerhalb der USA. Die Financial Services Regulated Activity (FSRA) des Abu Dhabi Global Market (ADGM) hat Project Diamond die vorläufige Genehmigung erteilt, im RegLab regulierte Tätigkeiten im Bereich der Entwicklung von Finanztechnologiedienstleistungen durchzuführen.

Erstes Schuldinstrument

Das erste digitale Schuldinstrument wurde testweise bereits am 10. November erfolgreich auf der Plattform ausgegeben, verteilt und fällig gestellt. Damit sollte der FSRA bei der Vorbereitung auf den Beitritt zur ADGM RegLab-Sandbox die technische Machbarkeit demonstriert werden. Während diese Onchain-Finanzaktivität den umfangreichen Fluss von Schuldtiteln reflektiere, der weltweit Unternehmen im herkömmlichen Finanzsektor antreibe, erfolge die Abwicklung der digitalen Discount-Note, basierend auf USDC, innerhalb eines einzigen Anwendungsfalls mit nahezu sofortiger Abwicklungsgeschwindigkeit auf der Base-Plattform, wie Coinbase weiter erklärt. Diese Transaktion stelle damit eine erhebliche Verbesserung der operativen Effizienz dar und vereinfache einen bedeutenden Finanzprozess, wodurch die institutionelle Beteiligung an der Kryptowirtschaft weiter erleichtert werde.

"Coinbase Asset Management baut das Project Diamond auf, um eine Zukunft zu ermöglichen, in der Institutionen ein breites Spektrum an digital-nativen Vermögenswerten direkt onchain erstellen, verteilen und verwalten können. Auf unserer Reise suchen wir Partner von Weltrang, die mit uns die Zukunft des globalen Finanzsystems erfinden und gestalten. Gemeinsam werden wir das Finanzwesen wie eine Software skalieren", heißt es in der Pressemitteilung.

Tokenisierte Vermögenswerte: Multi-Billionen-Markt

Die Verschmelzung von Kryptowährungen und traditionellen Anlageklassen, darunter Fiat-Währungen, Aktien, Staatsanleihen und Immobilien, erlebt derzeit ein beispielloses Wachstum, wie der Vermögensverwalter 21.co erklärt. Blockchains werden sich deshalb zu einer grundlegenden Infrastruktur für jede Anlageklasse entwickeln, wobei Anwendungsfälle entstehen, die unsere Vorstellungskraft übersteigen, so die These des Vermögensverwalters. In den nächsten Jahren dürfte sich der Markt für tokenisierte Vermögenswerte zu einem Multi-Billionen-Markt entwickeln, so die Prognose. Der Schätzung von 21.co nach werde der Marktwert für tokenisierte Vermögenswerte bis 2030 zwischen 3,5 Billionen US-Dollar im Bären-Szenario und 10 Billionen US-Dollar im Bullen-Szenario liegen. Der Marktwert ergebe sich dabei aus der geschätzten Durchdringungsrate des gesamten adressierbaren Marktes über verschiedene Anlageklassen hinweg, darunter nicht Finanzielle Unternehmensschulden, Immobilienfonds, Private Equity, Wertpapiersicherheiten, Handelsfinanzierung und öffentliche Schuldtitel.

