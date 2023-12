NASDAQ-Titel Coinbase-Aktie vor weiterem Bull-Run? Darum sehen Chartanalysten bei Coinbase großes Kurspotenzial

Kursrally

Coinbase-Aktionäre haben allen Grund zur Freude: Im Zuge des beachtlichen Comebacks der Krypto-Branche ging es auch mit den Papieren der US-Kryptobörse steil nach oben. Das Ende der Fahnenstange könnte aber noch längst nicht erreicht sein - das meinen zumindest die Charttechniker von Fairlead Strategies.

• Kryptomarkt-Comeback beschert Coinbase deutlich bessere Geschäftszahlen

• Die Coinbase-Aktie performte 2023 bislang besser als NVIDIA

• Chartexperten sehen weitere Luft nach oben



Noch vor gut einem Jahr pendelte der Bitcoin wochenlang nur knapp oberhalb der 15.000-Dollar-Marke. Ein Krypto-Skandal nach dem anderen sorgte für negative Schlagzeilen, eine zunehmende Anzahl an Analysten sahen schon das baldige Ende von Bitcoin, Ether & Co. nahen.

Das Revival des Krypto-Sektors

Doch mittlerweile hat sich die Stimmung in der Cyber-Branche wieder deutlich gebessert: Der Bitcoin eilt von Jahreshoch zu Jahreshoch und nimmt langsam aber sicher wieder die Rekordhöhen vom November 2021 ins Visier. Die Analysten werden für den Krypto-Sektor immer bullisher. Auch die letzte Pleite eines bekannten Krypto-Unternehmens ist immerhin schon wieder einige Wochen her. Zudem treiben die Aussichten auf ein Ende des Zinsstraffungszyklus wegen wieder gesunkener Inflationsraten ebenso wie die Hoffnungen auf die US-Einführung eines Bitcoin-Spot-ETFs den Krypto-Bull-Run an. Das alles sind auch für Coinbase-Aktionäre gute Neuigkeiten.

Coinbase schreibt beinahe schwarze Zahlen und steigert Umsatz

Angesichts des neu erwachten Krypto-Frühlings haben sich auch die Geschäftszahlen von Coinbase gebessert. Während die Kryptobörse im dritten Quartal 2022 noch einen Verlust von 2,43 Dollar je Aktie vermelden musste, betrug der Fehlbetrag im abgelaufenen Quartal nur noch 0,01 Dollar. Coinbase hat zwischen Juli und September also beinahe profitabel gewirtschaftet und ist drauf und dran, die roten Zahlen hinter sich zu lassen. Die Analystenerwartungen (minus 0,549 Dollar je Aktie) wurden beim Gewinn denn auch deutlich übertroffen. Auch der erzielte Umsatz von 674,1 Millionen schlug sowohl den Wert vom Vorjahresquartal (590,3 Millionen Dollar) als auch die Analystenerwartungen (650,9 Millionen Dollar).

Die beeindruckende 2023er-Performance der Coinbase-Aktie

Dank des zuletzt wieder deutlich besser laufenden Geschäfts des Unternehmens ist auch die Coinbase-Aktie in den letzten Monaten richtig durchgestartet und hat eine beeindruckende Rally hingelegt. Bei einem derzeitigen Preis von 150,46 Dollar (Stand: Schlusskurs vom 13. November 2023) hat sich der Coinbase-Anteilsschein seit Jahresanfang um mehr als 325 Prozent verteuert. Allein in den letzten drei Monaten ging es um mehr als 88 Prozent nach oben. Damit ließ die Coinbase-Aktie sogar viele andere 2023er-Börsenstars hinter sich, darunter unter anderem den Bitcoin (plus 158 Prozent seit Jahresanfang) und sogar die NVIDIA-Aktie (plus 229 Prozent). So nimmt es denn auch wenig Wunder, dass unter anderem die Techaktien-Ikone Cathie Wood die starke Performance der Coinbase-Papiere mehrfach zu Gewinnmitnahmen via diverser ARK Invest-ETFs nutzte.

Dieses Chartmuster zeigt sich bei den Coinbase-Papieren

Trotz der rasanten Rally könnte sich ein Einstieg bei den Coinbase-Papieren weiterhin lohnen - dieser Ansicht sind zumindest die Fairland Strategies-Chartanalysten. In dem mehrfach bestätigten Überschreiten des vorherigen Widerstands bei 116 US-Dollar sehen sie einen langfristigen Basisausbruch der Coinbase-Aktie. "Der Ausbruch ist eine positive langfristige Entwicklung, die darauf hindeutet, dass sich der primäre Trend nach oben verlagert hat", schreibt das Analystenteam von Fairlead, das von der Gründerin und geschäftsführenden Partnerin Katie Stockton geleitet wird, in einer von "Coindesk" zitierten Mitteilung.

Coinbase sei demnach auf dem besten Weg, einen langfristigen Ausbruch aus einem Basismuster zu bestätigen. Bei einem Basismuster konsolidiert ein Vermögenswert nach einem starken Ausverkauf über einen längeren Zeitraum in einer Preisspanne - so wie die Coinbase-Aktie zwischen Mai 2022 und Oktober 2023, als sie zwischen 30 Dollar und 115 Dollar pendelte, ohne den Widerstand bei 116 Dollar aus dem Weg räumen zu können. Die während der Konsolidierung aufgebaute Energie wird in der Richtung freigesetzt, in der die Basis durchbrochen wird, das heißt im Falle eines Aufwärtsausbruchs nach oben. Eine solche kraftvolle Freisetzung aufgebauter Kursdynamik sei derzeit bei Coinbase zu beobachten.

So weit könnte es bei Coinbase noch nach oben gehen

Diese Aufwärtsdynamik könnte den Coinbase-Kurs noch in deutlich höhere Gefilde tragen, meint das Fairland-Analystenteam. Die nächsten Widerstände sehen die Experten bei der 160- und dann bei der 200-Dollar-Marke. Sollten diese beiden Schallmauern wegbrechen, stünde der Coinbase eine weitere rasante Aufwärtsentwicklung bevor. Dann sei der Weg frei bis zum Allzeithoch, welches das Coinbase-Papier am 9. November 2021 bei 368,90 US-Dollar markierte. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau würde ein Erreichen des Rekordhochs einer weiteren fulminanten Rally von rund 145 Prozent entsprechen. Ein wichtiger Einflussfaktor für die weitere Performance der Coinbase-Aktie wird zweifelsohne das Krypto-Sentiment darstellen: Sollte der Bitcoin seinen Lauf fortsetzen können, dürfte dies auch Coinbase-Aktionären in die Karten spielen.

