So sind Sie vor und während dem Urlaub richtig abgesichert

Die richtige Vorbereitung: Informationen und Unterlagen beschaffen

Reisen stellen sowohl für Vielurlauber als auch für den Durchschnittsreisendenden immer wieder ein besonderes Ereignis dar, welches einer gewissen Vorbereitung bedarf. Abhängig vom Reiseziel und der Dauer des Urlaubs, fallen die nötigen Maßnahmen unterschiedlich ausgiebig aus. Dennoch gelten für alle Reisen einige Grundregeln, die es zu beachten gilt.

Gleich zu Beginn der Vorbereitungen auf den Urlaub sollte ausgiebige Recherche betrieben werden. Aspekte wie das Klima, die Sprache, die Politik und die Kultur sollten wenn möglich noch vor der Buchung bekannt sein, um unerwünschte Überraschungen zu vermeiden. Für Reisen außerhalb der EU und Ländern mit Visapflicht ist ein gültiger Reisepass zur Einreise Pflicht. Ein gültiger Personalausweis ist für EU-Reisen ausreichend, das Mitführen des Lichtbildausweises kann aber auch für außereuropäische Reisen empfohlen werden.

Beinahe gleichwertig signifikant sind Zahlungsmöglichkeiten wie Kredit- und Debitkarten, um problemlos an Bargeld zu kommen, oder bequem elektronisch bezahlen zu können.

Sollten diese Aspekte erfüllt sein, kann die Reise gebucht werden. Um Stress beziehungsweise Ungewissheit zu vermeiden, ist es zu empfehlen, die An- und Abreise, die Unterkunft, sowie Transfers vor der Reise zu buchen.

Versicherung und medizinische Absicherung

Für viele Urlauber ist eine Reiserücktrittsversicherung eine sinnvolle Investition, vor allem bei besonders kostspieligen Reisen und größeren Reisegruppen kann eine Reiserücktrittsversicherung hohe Kosten ersparen.

Wohingegen eine Auslandskrankenversicherung für jeden Reisenden ein Muss darstellt, dabei ist es nicht relevant, ob der Urlaub in Europa oder außerhalb stattfindet. Auslandskrankenversicherungen kosten in der Regel nur wenige Euro im Jahr, schützen dennoch im Notfall vor hohen Kosten.

Im Zuge dessen sollten sich Reisende Informationen über zusätzliche Impfungen einholen, neben herkömmlichen Impfungen sollten in erster Linie Urlauber, die in die Tropen verreisen, Impfungen gegen Tollwut, Hepatitis A & B, Gelbfieber, Cholera, Thyphus, usw. in Erwägung ziehen.

Der Hausarzt sollte in solchen Fällen kontaktiert werden, um neben Impfberatung auch möglicherweise wichtige Medikamente zu verschreiben. Die Kosten hierfür werden häufig von der Krankenversicherung getragen, wobei man sich im Vorfeld mit der eigenen Versicherung auseinandersetzen sollte.

Die Sicherung des Hauses

Zu guter Letzt sind ein paar sichernde Maßnahmen am Haus oder der Wohnung vor der Abreise zu empfehlen. Es sollten alle Fenster und Türen fest verschlossen werden, Rollläden sollten wenn möglich elektronisch oder manuell durch Nachbarn/Freunde regelmäßig bewegt werden. Außerdem sollte der Briefkasten im Idealfall täglich geleert werden.

Leitern und weitere Mittel, die Einbrechern helfen könnten, in das Haus oder die Wohnung einzusteigen, sollten aus dem Garten entfernt und verstaut werden. Dies gilt auch für die Stromzufuhr im Garten, so wird potentiellen Einbrechen die Möglichkeit genommen, elektronische Hilfsmittel zu benutzen.

Zeitschaltuhren an Lampen und Fernsehgeräten lassen das Zuhause zusätzlich bewohnt erscheinen, hier empfehlen sich zufällige Perioden, wodurch sich für Einbrecher kein spezielles Schema mehr erkennen lässt.

Sind alle Vorkehrungen getroffen, kann die Urlaubsreise sorgenfrei und entspannt angetreten werden.

Henry Ely / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maria Skaldina / Shutterstock.com, Africa Studio / Shutterstock.com