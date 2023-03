Frankfurter Börse: DAX-Anleger behalten Inflation im Blick - Index freundlich

An der Frankfurter Börse ging es mit dem DAX zum Wochenschluss zunächst um 0,30 Prozent auf 15.568,37 Punkte nordwärts. Kurzzeitig fiel das Aktienbarometer an die Nulllinie zurück - aktuell beträgt das Plus wieder 0,19 Prozent auf 15.552,41 Zähler.Die Wogen der jüngsten Banken-Turbulenzen und der Zins-Unsicherheit haben sich in den vergangenen Tagen beruhigt, weshalb die Anleger zuletzt wieder risikofreudiger vorgingen.

Starker Wochengewinn für DAX

Seinen Wochengewinn würde der deutsche Leitindex damit auf gut vier Prozent steigern. Auch die Lücke zum bisherigen Jahreshoch bei gut 15.706 Punkten von Anfang März schließt sich weiter. Nahezu ausgeglichen sind damit die Verluste seit dem Kollaps der Silicon Valley Bank, die die Bankenprobleme mit ins Rollen gebracht hatte. "Doch die Stimmung ist aktuell so positiv, dass von Gewinnmitnahmen noch keine Rede ist", sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners am Morgen gegenüber dpa-AFX.

Konjunkturdaten auf Agenda

Vor dem Wochenende stehen einmal mehr Inflationsdaten im Fokus der Anleger. Dabei hat sich die hohe Inflation in der Eurozone im März deutlich abgeschwächt. Die Verbraucherpreise erhöhten sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,9 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Februar hatte die Rate noch bei 8,5 Prozent gelegen. Volkswirte hatten einen weniger deutlichen Rückgang erwartet. Sie prognostizierten eine Rate von 7,1 Prozent.

Erwartet werden aus den USA zudem die Februar-Daten des Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE), das bevorzugte Inflationsmaß der Notenbank Federal Reserve. Die Januar-Zahlen zeigten eine starke Beschleunigung der Verbraucherausgaben. Zudem stehen Konsumausgaben und der Chicagoer Einkaufsmanager-Index auf dem Terminplan.

Unterdessen ist die deutsche Arbeitslosenquote im März gegenüber dem Vormonat von 5,5 auf 5,6 Prozent gestiegen, was die anfänglich positive Stimmung auf dem Parkett zunächst etwas eintrübte.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag