Gegen den Abwärtstrend: DAX schließt deutlich erholt

Der DAX eröffnete mit einem Plus von 1,27 Prozent bei 13.550,02 Punkten und hält sich auch im weiteren Verlauf über der Marke von 13.500 Punkten. Er verließ den Handel letztlich 1,15 Prozent fester bei 13.534,74 Zählern.

Der starke Preisauftrieb, die Zinswende und die geopolitischen Verwerfungen waren unverändert die bestimmenden Faktoren am Markt. Und auch wenn eine womöglich sinkende Inflation in den kommenden Monaten die Sorgen der Anleger über eine schärfere geldpolitische Gangart der US-Notenbank Fed etwas mildern könnte, sollte mit weiter hohen Schwankungen am Aktienmarktgerechnet werden, schrieb der Chef-Anlagestratege Mark Haefele von der UBS.

Neben Quartalszahlen von Unternehmen standen in Deutschland die ZEW-Konjunkturerwartungen auf der Agenda. Die befragten Finanzmarktanalysten sähen die Situation nicht mehr ganz so trüb wie in den vergangenen zwei Monaten, schrieb Chef-Volkswirt Thomas Gitzel von der Liechtensteiner VP Bank. Trotz der Verbesserung bleibe die Skepsis aber groß.

