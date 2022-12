Negativer Wochenstart an Frankfurter Börse: DAX beendet Handel unter 14.500er-Marke

Der DAX notierte zur Eröffnung niedriger und blieb auch im weiteren Verlauf auf rotem Terrain. Schlussendlich gab er 0,56 Prozent auf 14.447,61 Punkte nach.

Vergangene Woche hatte er die neunte Gewinnwoche in Serie nur um wenige Punkte verpasst, obwohl er am Freitag zwischenzeitlich einen weiteren Höchststand seit Juni erreicht und einem starken US-Arbeitsmarktbericht getrotzt hatte.

Konjunkturdaten im Blick

Einkaufsmanager-Indizes aus der Eurozone hatten am Montag kaum einen erkennbaren Einfluss auf die Kurse.

Die Anleger hätten ungeachtet des jüngsten US-Arbeitsmarktberichts, der ein unerwartet starkes Beschäftigungswachstum gezeigt hatte, "neuerliche Zinssorgen schnell über Bord geworfen", kommentierte Analyst Christian Henke vom Broker IG. "Aber auch die Aussicht auf Lockerungen der Null-COVID-Politik in China sowie einen kleineren Zinsschritt in Europa konnten die Anleger ein wenig beruhigen." Die Börsen in China und vor allem in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legten zu Wochenbeginn deutlich zu.

Zudem überprüft die Deutsche Börse die Zusammensetzung des DAX und weiterer Auswahlindizes. Die Veränderungen werden am Montag nach Börsenschluss bekanntgegeben.

Redaktion finanzen.net mit Material von Reuters und dpa (AFX)

