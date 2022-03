Trotz Kriegssorgen & Ölpreisrally: Klare Erholung im DAX

Der DAX stieg mit einem Plus von 0,27 Prozent bei 14.365,67 Punkten in die Sitzung ein und stieg im Handelsverlauf weiter. Zum Börsenschluss stand ein Zuschlag von 1,02 Prozent auf 14.473,20 Zähler an der Kurstafel.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am Dienstag trotz unveränderter Belastungsfaktoren erstaunlich zuversichtlich gezeigt.

Im Fokus standen Rezessionsängste, genährt vom anhaltenden Ukraine-Krieg und erneut gestiegenen Ölpreisen. Einen weiteren Dämpfer gab US-Notenbankchef Jerome Powell, der angesichts der "viel zu hohen" Inflationsrate die Möglichkeit schnellerer Leitzinserhöhungen avisierte. Zudem warnte Powell, der russische Angriff auf die Ukraine könnte "bedeutende Folgen" für die globale Wirtschaft und auch das Wachstum in den USA haben.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

