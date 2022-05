Trotz tiefroter US-Vorgaben: DAX startet mit überschaubaren Verlusten - Anleger vor US-.Arbeitsmarktbericht vorsichtig

Der DAX steigt mit einem Abschlag von 0,50 Prozent bei 13.832,65 Punkten in den Handel ein.

Die Stagnation am deutschen Aktienmarkt setzt sich auch am letzten Handelstag der Woche damit fort. Nachdem der Rückenwind der US-Notenbank Fed am Vortag schnell verpufft war, sind vor dem Wochenende etwas schwächere Kurse zu sehen. Die Aussicht auf kräftig steigende Zinsen bei gleichzeitig ungewissen konjunkturellen Aussichten hat die Börsen unverändert im Griff. Zudem dürften die Anleger vor dem Arbeitsmarktbericht aus den USA am frühen Nachmittag vorsichtig agieren.

In der ersten Maiwoche zeichnet sich für den deutschen Leitindex damit ein Minus von knapp zwei Prozent ab. Das Börsenbarometer pendelte in den vergangenen zwei Wochen unter teils starken Schwankungen um die runde Marke von 14 000 Punkten.

Angesichts tiefroter Vorgaben von den US-Börsen hält sich der deutsche Aktienmarkt aber vergleichsweise stabil. Die US-Märkte hatten am Donnerstag nach einer kräftigen Erholung zur Wochenmitte wieder massiv nachgegeben. Für erhöhte Nervosität sorgte die über drei Prozent gestiegene Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen. Zudem brach die Produktivität in der US-Wirtschaft im ersten Quartal deutlicher ein als befürchtet und sank so stark wie seit 1947 nicht mehr. Dass die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche überraschend stieg, sollte dagegen kaum ins Gewicht fallen, denn im längerfristigen Vergleich bleibt das Niveau der Hilfsanträge weiterhin niedrig.

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag