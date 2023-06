US-Zahlungsausfall abgewendet: DAX an Frankfurter Börse mit Aufschlägen - 16.000er-Marke in Reichweite

Der DAX eröffnete die Freitagssitzung 0,6 Prozent höher bei 15.949,04 Punkte. Aktuell legt der deutsche Leitindex 0,68 Prozent auf 15.960,76 Zähler zu.

Am Donnerstag hatte er 1,2 Prozent fester bei 15.853,66 Punkten geschlossen. Auch an der Wall Street ging es bergauf.

Eine Zahlungsunfähigkeit der US-Regierung ist abgewendet, da der Gesetzentwurf nun auch im Senat gebilligt wurde. Nun richten sich die Blicke auf die US-Arbeitsmarktdaten, die am Nachmittag veröffentlicht werden.

US-Schuldenstreit ist beigelegt

Zum Wochenschluss atmen die Börsen auf: Der US-Senat hat am Donnerstag ein von Präsident Joe Biden unterstütztes Gesetz verabschiedet, das die Schuldenobergrenze von 31,4 Billionen Dollar aufhebt und damit einen historischen, erstmaligen Zahlungsausfall abwendet. Der Senat stimmte mit 63:36 Stimmen für den Gesetzentwurf, der am Mittwoch bereits vom Repräsentantenhaus verabschiedet worden war.

US-Arbeitsmarktdaten mit Auswirkungen auf Geldpolitik

Die Jobdaten gelten im Kampf gegen die hohe Inflation als wichtige Maßzahl für den geldpolitischen Spielraum. "Für weitere Kursgewinne braucht es sicherlich einen Mix aus einem stabilen Arbeitsmarkt und einer US-Notenbank, die sich auf ihrer nächsten Sitzung in nicht mehr ganz zwei Wochen in die Beobachterrolle verabschiedet", sagte der Marktbeobachter Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. In den vergangenen Tagen hätten einige Fed-Vertreter die Absicht signalisiert, die Zinssätze im Juni zunächst unverändert zu lassen.

Zinserhöhungspause der Fed voraus?

Laut der ING-Bank liegen die Chancen dafür, dass die Fed ihre Zinsen am 14. Juni nochmals um 0,25 Prozentpunkte erhöht, aktuell noch bei etwa 25 Prozent. "Ein starker Arbeitsmarktbericht könnte die Lage aber ganz leicht zugunsten einer Zinserhöhung ändern", schrieb der ING-Ökonom James Knightley. Ökonomen erwarten im Schnitt, dass in den USA im Mai außerhalb der Landwirtschaft 195.000 Stellen hinzugekommen sind.

