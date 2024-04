MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard schiebt sich am Freitagnachmittag vor

So entwickelt sich MasterCard

Die Aktie von MasterCard zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das MasterCard-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 475,00 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 475,00 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die MasterCard-Aktie bei 475,36 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 474,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 58.758 MasterCard-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 490,00 USD erreichte der Titel am 22.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2023 bei 356,07 USD. Mit Abgaben von 25,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,47 USD. Im Vorjahr erhielten MasterCard-Aktionäre 2,37 USD je Wertpapier.

Am 31.01.2024 hat MasterCard in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.548,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.817,00 USD in den Büchern gestanden.

MasterCard wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MasterCard einen Gewinn von 14,41 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

