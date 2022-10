MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von MasterCard nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,2 Prozent auf 303,90 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die MasterCard-Aktie bis auf 303,90 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 303,90 EUR. Von der MasterCard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 50 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.04.2022 bei 364,05 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,52 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 271,05 EUR ab. Abschläge von 12,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 28.07.2022 äußerte sich MasterCard zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 5.497,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.528,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 01.11.2022 dürfte MasterCard Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 10,56 USD je MasterCard-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

Fondsmanager: Aktienmarkt noch nicht am Tiefpunkt - diese Akten sind jetzt interessant

Für "The Gray Man" kooperiert Netflix mit dem Metaverse Decentraland

MasterCard-Aktie legt zu: MasterCard steigert im zweiten Quartal Erlöse und verdient mehr

Ausgewählte Hebelprodukte auf MasterCard Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MasterCard Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MasterCard Inc.

Bildquellen: Andrei Kuzmik / Shutterstock.com