MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Mittwochnachmittag in Grün

MasterCard im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von MasterCard. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 560,70 USD zu.

Das Papier von MasterCard legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 560,70 USD. In der Spitze gewann die MasterCard-Aktie bis auf 561,98 USD. Bei 559,27 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 65.178 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Bei 582,00 USD erreichte der Titel am 04.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 3,80 Prozent Plus fehlen der MasterCard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 428,86 USD erreichte der Anteilsschein am 25.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für MasterCard-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,74 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,98 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 628,00 USD.

MasterCard veröffentlichte am 01.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 3,60 USD gegenüber 3,23 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MasterCard im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,25 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 6,35 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von MasterCard wird am 24.07.2025 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MasterCard-Aktie in Höhe von 15,94 USD im Jahr 2025 aus.

