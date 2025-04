Zuflucht in Tech-Branche

Nach einem schwachen Jahresstart 2025 und inmitten der Turbulenzen ausgelöst durch Trumps Zölle gelten Big-Tech-Aktien wie NVIDIA wieder als unterschätzte Chancen. Fondsmanager Raghavendran Sivaraman sieht in ausgewählten Technologie-Werten stabile Anker in schwierigen Börsenzeiten.

• Schwacher Start für Tech-Schwergewichte

• NVIDIA bleibt robuster KI-Wert

• Fondsmanager setzt auf einige Mag 7-Werte, für Tesla aber pessimistisch



Der Start ins neue Jahr 2025 verlief für einige große Tech-Schwergewichte alles andere als optimal. Nach zwei überaus starken Jahren haben NVIDIA, Apple, Microsoft & Co. bislang bereits einiges an Wert einbüßen müssen. Dennoch könnten Anleger deren langfristiges Potenzial unterschätzen - gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten. Davon ist zumindest Fondsmanager Raghavendran Sivaraman überzeugt, der den mit fünf Morningstar-Sternen bewerteten Columbia Integrated Large Cap Growth Fund mitverantwortet.

Fondsmanager setzt auf Magnificent Seven

Ihm zufolge verfügten Unternehmen wie NVIDIA über "eine beträchtliche Liquiditätsreserve in ihrer Bilanz, die sie weniger anfällig für plötzliche Nachfragerückgänge macht", betonte er kürzlich im Interview mit MarketWatch. Sivaraman hält daher auch die Magnificent Seven-Aktien in den Top Ten seines Fonds, wobei NVIDIA die größte Beteiligung darstellt. Unter den fünf Top-Aktien im Fonds befinden sich daneben Apple, Microsoft, Meta und Amazon.

Trotz der aktuellen Marktschwäche sieht der Experte großes Wachstumspotenzial - vor allem durch strategische Übernahmen kleinerer, innovativer KI-Unternehmen. Mit Blick auf die Kapitalausstattung dieser großen Tech-Konzerne könnten sie "davon profitieren, kleinere Namen mit attraktiven neuen Technologien in der KI und anderen Bereichen zu übernehmen", ergänzte Sivaraman. Und weiter erklärte er im Interview: "Aufgrund des historischen Wachstums und des Potenzials für zukünftiges Bewertungswachstum halten wir einige dieser Namen jetzt für relativ attraktiver als zu Jahresbeginn".

Sivaraman trotz Zöllen zuversichtlich

Besonders im Bereich Künstliche Intelligenz könnten sich frühere Investitionen schon ab Ende 2025 wieder in Form steigender Umsätze und Cashflows bemerkbar machen, schätzt Sivaraman. Zwar sorgen geopolitische Unsicherheiten und neue US-Zölle unter US-Präsident Donald Trump für zusätzliche Nervosität an den Märkten. Doch laut dem Experten bleibt das langfristige Renditepotenzial im KI-Sektor attraktiv. "Ich denke, das reicht aus, damit diese Unternehmen deutlich höhere Gewinne und Cashflows erwirtschaften, die die Preise in die Höhe treiben können", merkte er im MarketWatch-Interview an.

NVIDIA top, Tesla flop?

Zwar zeigte sich Sivaraman hinsichtlich der Mag 7 generell optimistisch eingestellt, Tesla allerdings sei wohl ein eher riskantes Investment. Zwar befindet sich der E-Auto-Pionier auf Platz 10 im Portfolio, wird dort aber bewusst untergewichtet. "Wir sehen kein zukünftiges Wachstumspotenzial, das die hohe Bewertung, die wir dort zahlen, kompensieren könnte. Gleichzeitig sind wir uns aber der Tatsache bewusst, dass die Aktie außerordentlich volatil ist und das Potenzial hat, deutlich zu steigen oder zu fallen. Wir möchten nicht, dass dies die Performance des Portfolios beeinträchtigt", äußerte der Fondsmanager über den Konzern unter Elon Musk .

Zuversichtlich zeigte er sich hingegen für MasterCard: "Insbesondere MasterCard hat in den letzten Jahren ein sehr attraktives Wachstum erzielt und hat noch viel Potenzial, dieses Wachstum zu steigern. Auch die Profitabilität ist ausgezeichnet".

