MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard steigt am Donnerstagvormittag

Die MasterCard-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 295,05 EUR. Die MasterCard-Aktie zog in der Spitze bis auf 295,05 EUR an. Mit einem Wert von 295,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 30 MasterCard-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 360,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.04.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,22 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 270,20 EUR. Dieser Wert wurde am 02.12.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 28.07.2022 lud MasterCard zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,56 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,95 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 5.497,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.528,00 USD umgesetzt.

Die MasterCard-Bilanz für Q3 2022 wird am 27.10.2022 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 31.10.2023.

Den erwarteten Gewinn je MasterCard-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 10,55 USD fest.

