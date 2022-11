MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken MasterCard am Dienstagnachmittag ins Plus

Die MasterCard-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 336,75 EUR. Die MasterCard-Aktie zog in der Spitze bis auf 336,75 EUR an. Mit einem Wert von 330,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 661 MasterCard-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.04.2022 bei 360,80 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,67 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.12.2021 (270,20 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MasterCard am 27.10.2022. Das EPS wurde auf 2,68 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,37 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 5.756,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.985,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 02.02.2023 erwartet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem MasterCard-Gewinn in Höhe von 10,54 USD je Aktie aus.

