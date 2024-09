MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard fällt am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von MasterCard gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die MasterCard-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 499,77 USD abwärts.

Das Papier von MasterCard gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 499,77 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MasterCard-Aktie bisher bei 499,77 USD. Bei 501,28 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 34.768 MasterCard-Aktien.

Bei 501,64 USD markierte der Titel am 17.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 0,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 359,81 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,00 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,69 USD. Im Vorjahr erhielten MasterCard-Aktionäre 2,37 USD je Wertpapier.

Am 31.07.2024 äußerte sich MasterCard zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 3,51 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MasterCard 3,01 USD je Aktie eingenommen. MasterCard hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,96 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 24.10.2024 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,32 USD je MasterCard-Aktie belaufen.

