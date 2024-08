MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 466,45 USD nach.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 466,45 USD. Die MasterCard-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 465,06 USD ab. Bei 468,54 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 47.652 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Bei 490,00 USD markierte der Titel am 22.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,05 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 359,81 USD fiel das Papier am 28.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 22,86 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,70 USD. Im Vorjahr hatte MasterCard 2,37 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 31.07.2024 hat MasterCard die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 3,51 USD. Im letzten Jahr hatte MasterCard einen Gewinn von 3,01 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,96 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 6,28 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte MasterCard am 24.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 14,32 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

