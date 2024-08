Kursverlauf

MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard verbilligt sich am Nachmittag

23.08.24 16:08 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die Aktionäre schickten das Papier von MasterCard nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 466,90 USD.

Das Papier von MasterCard gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 466,90 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die MasterCard-Aktie bis auf 466,89 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 470,30 USD. Von der MasterCard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 41.238 Stück gehandelt. Der Anteilsschein kletterte am 22.03.2024 auf bis zu 490,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 359,81 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MasterCard-Aktie 22,94 Prozent sinken. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,70 USD, nach 2,37 USD im Jahr 2023. Am 31.07.2024 legte MasterCard die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 3,51 USD. Im letzten Jahr hatte MasterCard einen Gewinn von 3,01 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MasterCard im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,96 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 6,28 Mrd. USD in den Büchern gestanden. Voraussichtlich am 24.10.2024 dürfte MasterCard Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,32 USD je MasterCard-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MasterCard-Investition von vor 10 Jahren eingebracht S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 5 Jahren eingefahren S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 3 Jahren abgeworfen

