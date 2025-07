MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

Aktie im Blick

Die Aktie von MasterCard gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MasterCard-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 551,80 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die MasterCard-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 551,80 USD ab. Die MasterCard-Aktie sank bis auf 551,67 USD. Mit einem Wert von 555,26 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 192.892 MasterCard-Aktien.

Am 12.06.2025 markierte das Papier bei 594,60 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,76 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 25.07.2024 Kursverluste bis auf 428,86 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 22,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

MasterCard-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,74 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,03 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 628,00 USD für die MasterCard-Aktie.

MasterCard gewährte am 01.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,59 USD. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 3,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,25 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,35 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

MasterCard dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von MasterCard rechnen Experten am 30.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 15,99 USD je MasterCard-Aktie.

