MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard tendiert am Nachmittag seitwärts

24.01.25 16:10 Uhr

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von MasterCard. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der MasterCard-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 534,61 USD.

Bei der MasterCard-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 534,61 USD. Im Tageshoch stieg die MasterCard-Aktie bis auf 536,06 USD. Die MasterCard-Aktie sank bis auf 532,30 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 532,99 USD. Zuletzt wechselten 59.505 MasterCard-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte am 27.12.2024 auf bis zu 537,69 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie. Am 25.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 428,86 USD. Mit einem Kursverlust von 19,78 Prozent würde die MasterCard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,58 USD. Im Vorjahr erhielten MasterCard-Aktionäre 2,37 USD je Wertpapier. Am 31.10.2024 hat MasterCard in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 3,54 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MasterCard 3,40 USD je Aktie eingenommen. MasterCard hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,37 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,54 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren. Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.01.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 04.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von MasterCard. Experten taxieren den MasterCard-Gewinn für das Jahr 2024 auf 14,48 USD je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MasterCard-Investition von vor 3 Jahren eingebracht Diese Unternehmen nutzen das Geld der Anleger am besten - NVIDIA-Aktie nicht an der Spitze Erste Schätzungen: MasterCard verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

