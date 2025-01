MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von MasterCard gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MasterCard-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 544,27 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 544,27 USD. Die MasterCard-Aktie sank bis auf 543,36 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 546,54 USD. Zuletzt wechselten via New York 66.529 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Am 27.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 547,99 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 0,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 428,86 USD ab. Mit Abgaben von 21,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,58 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete MasterCard 2,37 USD aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte MasterCard am 31.10.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,54 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MasterCard im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,37 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 6,54 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.01.2025 dürfte MasterCard Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. MasterCard dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 04.02.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 16,22 USD je MasterCard-Aktie.

