MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von MasterCard

Die Aktie von MasterCard gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von MasterCard befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,3 Prozent auf 561,65 USD ab.

Der MasterCard-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 561,65 USD. Die MasterCard-Aktie gab in der Spitze bis auf 555,79 USD nach. Bei 560,33 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 106.122 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (594,60 USD) erklomm das Papier am 12.06.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,87 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 439,66 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MasterCard-Aktie 27,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,03 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete MasterCard 2,74 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 628,00 USD aus.

MasterCard ließ sich am 01.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 3,59 USD gegenüber 3,22 USD je Aktie im Vorjahresquartal. MasterCard hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,25 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,35 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte MasterCard am 31.07.2025 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 15,99 USD je MasterCard-Aktie.

