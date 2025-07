MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag in Grün

MasterCard im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Zuletzt ging es für das MasterCard-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 572,54 USD.

Die MasterCard-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 572,54 USD. Die MasterCard-Aktie legte bis auf 574,29 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 567,66 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 132.583 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 594,60 USD erreichte der Titel am 12.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MasterCard-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 439,66 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

MasterCard-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,74 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,03 USD aus. Analysten bewerten die MasterCard-Aktie im Durchschnitt mit 628,00 USD.

Am 01.05.2025 äußerte sich MasterCard zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,59 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,22 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 7,25 Mrd. USD gegenüber 6,35 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

MasterCard dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 15,99 USD je Aktie in den MasterCard-Büchern.

Redaktion finanzen.net

