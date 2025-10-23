MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von MasterCard gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von MasterCard legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 574,62 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die MasterCard-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 574,62 USD. In der Spitze gewann die MasterCard-Aktie bis auf 576,04 USD. Bei 574,36 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 40.899 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (601,50 USD) erklomm das Papier am 23.08.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MasterCard-Aktie somit 4,47 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 466,75 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die MasterCard-Aktie mit einem Verlust von 18,77 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,03 USD. Im Vorjahr erhielten MasterCard-Aktionäre 2,74 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die MasterCard-Aktie im Durchschnitt mit 628,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte MasterCard am 31.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,50 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,96 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,15 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte MasterCard am 30.10.2025 präsentieren. MasterCard dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den MasterCard-Gewinn für das Jahr 2025 auf 16,38 USD je Aktie.

