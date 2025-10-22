MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard büßt am Nachmittag ein

MasterCard im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 571,29 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von MasterCard nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,1 Prozent auf 571,29 USD. Die MasterCard-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 569,16 USD ab. Bei 571,05 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 48.356 MasterCard-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 601,50 USD erreichte der Titel am 23.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,29 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (466,75 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 18,30 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,74 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,03 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 628,00 USD.

Am 31.07.2025 äußerte sich MasterCard zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 8,15 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,96 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. MasterCard dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 16,38 USD je MasterCard-Aktie.

