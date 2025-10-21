DAX24.300 +0,2%Est505.682 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,37 -1,6%Nas22.951 -0,2%Bitcoin95.907 +0,9%Euro1,1606 -0,4%Öl60,68 -0,4%Gold4.127 -5,3%
Aktienentwicklung

MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard gewinnt am Nachmittag an Boden

21.10.25 16:08 Uhr
MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Aktie von MasterCard zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die MasterCard-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 570,19 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die MasterCard-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 570,19 USD zu. Im Tageshoch stieg die MasterCard-Aktie bis auf 570,57 USD. Mit einem Wert von 562,16 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der MasterCard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 59.323 Stück gehandelt.

Am 23.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 601,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MasterCard-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 466,75 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 18,14 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,03 USD. Im Vorjahr hatte MasterCard 2,74 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die MasterCard-Aktie im Durchschnitt mit 628,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MasterCard am 31.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,07 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MasterCard ein EPS von 3,50 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat MasterCard 8,15 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,96 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. MasterCard dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MasterCard-Aktie in Höhe von 16,38 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

