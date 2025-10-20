DAX24.259 +1,8%Est505.681 +1,3%MSCI World4.347 +1,2%Top 10 Crypto15,31 +3,1%Nas23.014 +1,5%Bitcoin95.206 +2,2%Euro1,1647 -0,1%Öl60,97 -0,6%Gold4.360 +2,6%
Blick auf Aktienkurs

MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard zeigt sich am Abend gestärkt

20.10.25 20:23 Uhr
MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard zeigt sich am Abend gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von MasterCard. Im New York-Handel gewannen die MasterCard-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MasterCard Inc.
485,80 EUR 6,00 EUR 1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von MasterCard konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 564,71 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MasterCard-Aktie bisher bei 564,86 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 559,54 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 179.777 MasterCard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 601,50 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MasterCard-Aktie somit 6,12 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 466,75 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 17,35 Prozent würde die MasterCard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für MasterCard-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,74 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,03 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die MasterCard-Aktie im Durchschnitt mit 628,00 USD.

Am 31.07.2025 hat MasterCard die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 4,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,15 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,96 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte MasterCard am 30.10.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte MasterCard die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 16,38 USD je MasterCard-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu MasterCard Inc.

DatumRatingAnalyst
31.01.2025MasterCard BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.07.2019Mastercard OverweightBarclays Capital
28.09.2018MasterCard OutperformBMO Capital Markets
18.05.2018MasterCard NeutralUBS AG
04.01.2018MasterCard OutperformRBC Capital Markets
