MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard legt am Abend zu

Kurs der MasterCard

Die Aktie von MasterCard gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von MasterCard legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,1 Prozent auf 561,54 USD.

Um 20:07 Uhr stieg die MasterCard-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 561,54 USD. In der Spitze legte die MasterCard-Aktie bis auf 561,94 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 552,49 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten MasterCard-Aktien beläuft sich auf 333.343 Stück.

Am 23.08.2025 markierte das Papier bei 601,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,12 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 466,75 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MasterCard-Aktie 20,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für MasterCard-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,74 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,03 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 628,00 USD je MasterCard-Aktie aus.

Am 31.07.2025 hat MasterCard die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,07 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 8,15 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,96 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je MasterCard-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 16,38 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

Erste Schätzungen: MasterCard vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 10 Jahren eingefahren

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MasterCard-Investment von vor 5 Jahren verdient