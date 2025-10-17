MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard steigt am Nachmittag

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 556,51 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die MasterCard-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 556,51 USD. Die MasterCard-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 556,83 USD aus. Bei 552,49 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 194.628 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (601,50 USD) erklomm das Papier am 23.08.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 466,75 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MasterCard-Aktie 19,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für MasterCard-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,74 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,03 USD belaufen. Analysten bewerten die MasterCard-Aktie im Durchschnitt mit 628,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte MasterCard am 31.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,07 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MasterCard im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,15 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 6,96 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die MasterCard-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der MasterCard-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem MasterCard-Gewinn in Höhe von 16,38 USD je Aktie aus.

