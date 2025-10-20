MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Montagnachmittag im Minus

MasterCard im Fokus

Die Aktie von MasterCard gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der MasterCard-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 555,52 USD.

Die MasterCard-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 555,52 USD. Zwischenzeitlich weitete die MasterCard-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 554,00 USD aus. Bei 559,54 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der MasterCard-Aktie belief sich zuletzt auf 75.034 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 601,50 USD. Dieser Kurs wurde am 23.08.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MasterCard-Aktie 8,28 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 466,75 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,03 USD. Im Vorjahr erhielten MasterCard-Aktionäre 2,74 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 628,00 USD an.

Am 31.07.2025 äußerte sich MasterCard zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,07 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MasterCard ein EPS von 3,50 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,15 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MasterCard einen Umsatz von 6,96 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte MasterCard am 30.10.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können MasterCard-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass MasterCard im Jahr 2025 16,38 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

