MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Abend mit Aufschlag

Kursentwicklung

Die Aktie von MasterCard gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die MasterCard-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 572,73 USD zu.

Um 20:06 Uhr sprang die MasterCard-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 572,73 USD zu. Die MasterCard-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 575,53 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 562,16 USD. Der Tagesumsatz der MasterCard-Aktie belief sich zuletzt auf 148.841 Aktien.

Am 23.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 601,50 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,02 Prozent. Bei 466,75 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MasterCard-Aktie 18,50 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,03 USD. Im Vorjahr erhielten MasterCard-Aktionäre 2,74 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die MasterCard-Aktie im Durchschnitt mit 628,00 USD.

MasterCard ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,07 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MasterCard ein EPS von 3,50 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MasterCard in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,15 Mrd. USD im Vergleich zu 6,96 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

MasterCard wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von MasterCard.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 16,38 USD je MasterCard-Aktie.

