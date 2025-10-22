MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken MasterCard am Abend ins Plus

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von MasterCard. Zuletzt sprang die MasterCard-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 573,50 USD zu.

Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von MasterCard zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 573,50 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die MasterCard-Aktie bei 576,40 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 571,05 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 198.998 MasterCard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 601,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,88 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 466,75 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 22,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,74 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,03 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 628,00 USD an.

Am 31.07.2025 äußerte sich MasterCard zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,07 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,50 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 8,15 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,96 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte MasterCard die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,38 USD je MasterCard-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor einem Jahr abgeworfen

Erste Schätzungen: MasterCard vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 10 Jahren eingefahren