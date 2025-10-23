DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,20 +1,9%Nas22.955 +0,9%Bitcoin95.079 +2,5%Euro1,1617 ±0,0%Öl65,91 +2,4%Gold4.119 +0,6%
Kursverlauf

MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Donnerstagabend gesucht

23.10.25 20:23 Uhr
MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Donnerstagabend gesucht

Die Aktie von MasterCard zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von MasterCard konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 575,87 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MasterCard Inc.
495,45 EUR 2,05 EUR 0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr wies die MasterCard-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 575,87 USD nach oben. Die MasterCard-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 576,04 USD aus. Bei 574,36 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 123.724 MasterCard-Aktien.

Am 23.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 601,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 4,45 Prozent Plus fehlen der MasterCard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (466,75 USD). Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 23,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,03 USD. Im Vorjahr hatte MasterCard 2,74 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 628,00 USD aus.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,07 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,50 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,15 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MasterCard einen Umsatz von 6,96 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

In der MasterCard-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 16,38 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Andrei Kuzmik / Shutterstock.com

Nachrichten zu MasterCard Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu MasterCard Inc.

DatumRatingAnalyst
31.01.2025MasterCard BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.07.2019Mastercard OverweightBarclays Capital
28.09.2018MasterCard OutperformBMO Capital Markets
18.05.2018MasterCard NeutralUBS AG
04.01.2018MasterCard OutperformRBC Capital Markets
