mCloud Technologies gewährte Anlegern Blick in die Bücher

mCloud Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.03.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

mCloud Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,220 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,765 CAD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat mCloud Technologies in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,04 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,0 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 9,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 10,710 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -4,710 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 30,20 Millionen CAD gegenüber 26,90 Millionen CAD im Vorjahr ausgewiesen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Verlust von 7,195 CAD je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 30,72 Millionen CAD beziffert.

Redaktion finanzen.net