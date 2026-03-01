DAX23.609 +0,2%Est505.755 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9000 -0,9%Nas22.374 +1,2%Bitcoin64.488 -0,8%Euro1,1516 +0,1%Öl103,0 +2,0%Gold5.014 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 TUI TUAG50 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus -- Infineon, STMicro und NXP verkünden Kooperation mit NVIDIA -- Sartorius peilt überdurchschnittliches Wachstum an -- Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Ausblick: HelloFresh präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: HelloFresh präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Siemens Energy-Aktie zwischen Volatilität und Zukunftstrend - lohnt sich der Kauf? Siemens Energy-Aktie zwischen Volatilität und Zukunftstrend - lohnt sich der Kauf?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung

Medien: Israel versuchte Tötung Laridschanis

17.03.26 09:32 Uhr

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Israel hat nach Medienberichten versucht, den einflussreichen iranischen Funktionär Ali Laridschani zu töten. Der Generalsekretär des Sicherheitsrates war nach übereinstimmenden israelischen Medienberichten Ziel eines nächtlichen Luftangriffs. Es sei aber noch unklar, ob Laridschani dabei getötet oder verletzt worden sei, hieß es unter Berufung auf namentlich nicht genannte israelische Repräsentanten.

Wer­bung

Israel hat im aktuellen Krieg bereits Dutzende führende Persönlichkeiten des iranischen Machtapparats getötet. Irans oberster Führer Ali Chamenei war am 28. Februar bei einem israelischen Luftangriff in der Hauptstadt Teheran getötet worden./le/DP/nas