Medien: Trump-Kritiker Bolton plädiert auf nicht schuldig

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der angeklagte Kritiker von US-Präsident Donald Trump, John Bolton, hat Medien zufolge auf nicht schuldig plädiert. Er erschien am Freitag vor einem Gericht in Greenbelt (Bundesstaat Maryland) nahe der US-Hauptstadt Washington, wie unter anderem Politico, die "New York Times" und CBS News berichteten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 76-Jährigen vor, während seiner Zeit als Trumps Nationaler Sicherheitsberater vertrauliche Informationen weitergegeben und streng geheime Dokumente unrechtmäßig in seinem Haus aufbewahrt zu haben.

Wer­bung Wer­bung

Eine Geschworenenjury hatte Bolton am Donnerstag angeklagt. Bereits im August hatte das FBI sein Haus durchsucht. Beobachter sahen in dem Vorgehen auch eine Machtdemonstration des Weißen Hauses.

Mit Bolton wurde nun erneut ein prominenter Trump-Gegner von der Justiz offiziell beschuldigt. Ende September hatte bereits die Anklage wegen angeblicher Falschaussage gegen den ehemaligen FBI-Direktor James Comey Schlagzeilen gemacht, die auf Druck des Präsidenten zustande gekommen sein soll. Trump sprach hingegen davon, dass es ihm um "Gerechtigkeit" gehe.

Bolton war in Trumps erster Amtszeit (2017-2021) zeitweise dessen Nationaler Sicherheitsberater. Der langjährige Diplomat, der als außenpolitischer Hardliner gilt, trat nach rund eineinhalb Jahren im Amt im Streit mit Trump zurück.

Wer­bung Wer­bung

2020 veröffentlichte Bolton dann ein Enthüllungsbuch, in dem er ein vernichtendes Bild von Trump zeichnete. Die Trump-Regierung hatte vergeblich versucht, die Publikation zu stoppen. Bolton kritisierte Trump zuletzt wegen dessen Umgang mit Kremlchef Wladimir Putin im Ukraine-Krieg./ngu/DP/he