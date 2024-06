Medigene Aktie News: Anleger schicken Medigene am Nachmittag auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Medigene. Zuletzt ging es für die Medigene-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 1,32 EUR.

Die Medigene-Aktie wies um 15:43 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 1,32 EUR abwärts. Die Medigene-Aktie sank bis auf 1,31 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1,33 EUR. Bisher wurden via XETRA 94.121 Medigene-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2,74 EUR) erklomm das Papier am 25.03.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 108,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Medigene-Aktie. Bei 1,14 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Medigene-Aktie ist somit 13,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Medigene seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Medigene am 26.03.2020. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Medigene ebenfalls 0,00 EUR je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,59 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 3,59 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Medigene wird am 08.08.2024 gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Medigene 2024 einen Verlust in Höhe von -0,427 EUR ausweisen wird.

