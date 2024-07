Medigene Aktie News: Medigene am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Medigene. Zuletzt fiel die Medigene-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 1,12 EUR ab.

Die Medigene-Aktie musste um 15:46 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 1,12 EUR. Das Tagestief markierte die Medigene-Aktie bei 1,11 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1,11 EUR. Bisher wurden heute 4.592 Medigene-Aktien gehandelt.

Bei 2,74 EUR markierte der Titel am 25.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 144,87 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.07.2024 bei 1,06 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Medigene-Aktie 5,80 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Medigene-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier.

Am 26.03.2020 hat Medigene die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,00 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Medigene in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,59 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,59 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Medigene-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.08.2024 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,427 EUR je Medigene-Aktie.

