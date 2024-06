Medigene Aktie News: Medigene am Donnerstagvormittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Medigene. Das Papier von Medigene konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,7 Prozent auf 1,34 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:02 Uhr ging es für das Medigene-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,7 Prozent auf 1,34 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Medigene-Aktie sogar auf 1,34 EUR. Bei 1,34 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.000 Medigene-Aktien umgesetzt.

Bei 2,74 EUR erreichte der Titel am 25.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 104,66 Prozent hinzugewinnen. Am 28.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,14 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 14,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Medigene 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Medigene ließ sich am 26.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,00 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Medigene im vergangenen Quartal 3,59 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Medigene 3,59 Mio. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Medigene Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Analysten gehen davon aus, dass Medigene 2024 einen Verlust in Höhe von -0,427 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Medigene-Aktie

DSW-Watchlist: Diese Aktien performen besonders schlecht

Hot Stocks heute: Besprechung: Fresenius, LPKF Laser und Medigene

Hot Stocks heute: Konter möglich, BioNTech-Trade gestartet, Gold hopp oder top