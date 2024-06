Medigene Aktie News: Medigene am Freitagvormittag gefragt

So bewegt sich Medigene

Die Aktie von Medigene gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Medigene-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 1,32 EUR.

Die Medigene-Aktie konnte um 09:02 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 1,32 EUR. Die Medigene-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,32 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1,32 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Medigene-Aktien beläuft sich auf 600 Stück.

Bei 2,74 EUR erreichte der Titel am 25.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Medigene-Aktie liegt somit 52,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.05.2024 (1,14 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Medigene-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR.

Medigene veröffentlichte am 26.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Medigene ebenfalls 0,00 EUR je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat Medigene mit einem Umsatz von insgesamt 3,59 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,59 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Medigene wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Medigene 2024 einen Verlust in Höhe von -0,427 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Medigene-Aktie

DSW-Watchlist: Diese Aktien performen besonders schlecht

Hot Stocks heute: Besprechung: Fresenius, LPKF Laser und Medigene

Hot Stocks heute: Konter möglich, BioNTech-Trade gestartet, Gold hopp oder top