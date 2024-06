Medigene Aktie News: Medigene am Freitagvormittag tiefer

Kursverlauf

Die Aktie von Medigene gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Medigene-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,4 Prozent auf 1,21 EUR nach.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 1,21 EUR. Der Kurs der Medigene-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,20 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 1,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.837 Medigene-Aktien.

Am 25.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,74 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Medigene-Aktie somit 55,88 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.05.2024 bei 1,14 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Medigene-Aktie 5,79 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Medigene-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Medigene am 26.03.2020. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,00 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,59 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,59 Mio. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,427 EUR je Medigene-Aktie in den Büchern stehen.

