Medigene Aktie News: Anleger schicken Medigene am Mittwochvormittag ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Medigene zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Medigene-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 1,14 EUR.

Die Medigene-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 1,14 EUR. Im Tageshoch stieg die Medigene-Aktie bis auf 1,14 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,14 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.500 Medigene-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.03.2024 markierte das Papier bei 2,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 140,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2024 Kursverluste bis auf 0,98 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Medigene-Aktie derzeit noch 14,04 Prozent Luft nach unten.

Am 26.03.2020 hat Medigene die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,59 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 3,59 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Medigene wird am 14.11.2024 gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,380 EUR je Medigene-Aktie.

Redaktion finanzen.net

