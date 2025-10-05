DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.337 +0,2%Top 10 Crypto17,00 +3,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin105.070 +0,8%Euro1,1737 ±0,0%Öl64,36 +0,1%Gold3.886 ±0,0%
Mehr als 300 Festnahmen bei Palästina-Demo in London

05.10.25 14:46 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Bei einem Protest gegen die Einstufung der Gruppe Palestine Action als Terrororganisation sind in London mehr als 300 Menschen festgenommen worden. Bis zum späten Nachmittag habe es 355 Festnahmen wegen der Unterstützung einer verbotenen Organisation gegeben, teilte die Metropolitan Police auf der Plattform X mit. Die Festnahmen würden weiter andauern.

Palestine Action war Anfang Juli als terroristisch eingestuft worden, nachdem Aktivisten auf einen Luftwaffenstützpunkt eingedrungen waren und Flugzeuge der Royal Air Force mit Farbe besprüht hatten.

In den vergangenen Wochen wurden bereits Hunderte Menschen bei ähnlichen Protesten festgenommen. Oft handelte es sich dabei um harmlose Demonstranten, teils Rentner und Menschen mit Behinderung. Öffentliche Äußerungen zugunsten der Gruppe werden als Terrorunterstützung gewertet, gegen die strikt vorgegangen wird.

Der heutige Protest am Londoner Trafalgar Square hatte vorab für Aufregung gesorgt. Nach dem Angriff auf eine Synagoge in Manchester mit zwei Toten hatte die Polizei am Freitag die Veranstalter der Demo zur Verschiebung oder Absage ihrer Kundgebung aufgefordert. Die Veranstalter lehnten eine Absage jedoch ab. Die Polizei solle sie einfach nicht festnehmen und sich um "echten Terrorismus" kümmern, hieß es in einem Post auf X./pba/DP/he