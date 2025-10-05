Merz telefoniert mit Netanjahu

BERLIN/JERUSALEM (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat in einem Telefonat mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die Unterstützung Israels für den Friedensplan von US-Präsident Donald Trump begrüßt. Fast zwei Jahre nach dem Terrorangriff des 7. Oktobers 2023 sei dieser Plan die beste Chance auf Freiheit für die Geiseln und Frieden für Gaza, sagte Merz nach Angaben von Regierungssprecher Stefan Kornelius.

Der angekündigte Rückzug der israelischen Streitkräfte in Gaza sei ein richtiger Schritt, so Merz. Nun müssten die Gespräche in Ägypten eine schnelle Einigung über ein Ende der Kampfhandlungen, die umgehende Freilassung der Geiseln, vollen humanitären Zugang und die Entwaffnung der Hamas bringen. Die Bundesregierung bringe sich weiter diplomatisch ein, sie stehe mit den Partnern im Nahen Osten und den USA in Austausch. Sie werde sich bei der Umsetzung des Plans engagieren.

Außenminister Johann Wadephul (CDU) ist aktuell unterwegs in die Region. Nach einem Besuch im Golf-Emirat Katar will er am Abend nach Kuwait weiterfliegen, dort an einem Treffen von EU-Außenministern mit dem Golf-Kooperationsrat teilnehmen und am Montag auch nach Israel reisen./wn/DP/he