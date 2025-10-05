DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.337 +0,2%Top 10 Crypto17,00 +3,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin104.624 +0,3%Euro1,1737 ±0,0%Öl64,36 +0,1%Gold3.886 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME RENK RENK73 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 D-Wave Quantum A3DSV9 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins - Dow mit Rekord -- BMW steigert US-Absatz -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagnachmittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagnachmittag
Trump denkt offenbar über Zollerleichterungen für in den USA produzierte Autos nach Trump denkt offenbar über Zollerleichterungen für in den USA produzierte Autos nach
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!

Wadephul beginnt in Katar Gespräche über Gaza-Friedensplan

05.10.25 16:40 Uhr

DOHA (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat vor dem Hintergrund der Debatte über den Gaza-Friedensplan von US-Präsident Donald Trump Gespräche in der Golfregion begonnen. In Doha, der Hauptstadt des Emirats Kuwait, traf er seinen Amtskollegen Mohammed bin Abdulrahman al-Thani. Bei den Gesprächen mit al-Thani, der auch Ministerpräsident von Katar ist, dürften die Vermittlungsbemühungen zwischen Israelis und Palästinensern im Mittelpunkt stehen.

Wer­bung

An diesem Montag sind in Ägypten Gespräche über Trumps Friedensplan geplant, die vermutlich über Vermittler geführt werden. Empfangen würden Vertreter Israels und der Hamas zu Gesprächen über den Austausch der israelischen Geiseln im Gazastreifen gegen palästinensische Gefangene, hatte das ägyptische Außenministerium mitgeteilt.

Weiterflug nach Kuwait noch am Abend

Katar gilt als zentraler Vermittler im Ringen um ein Ende des Gaza-Kriegs. Noch heute Abend will Wadephul ins Emirat Kuwait weiterfliegen und dort an einem Außenministertreffen von EU und Golf-Kooperationsrat teilnehmen. Die Golfstaaten verfügen über die arabische Halbinsel und den Persischen Golf hinaus über viel Einfluss. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es zudem kurzfristig während der Anreise des Ministers nach Katar, Wadephul werde am Montag von Kuwait aus nach Israel weiterreisen. Dort sind demnach Gespräche mit Außenminister Gideon Saar geplant./bk/DP/he