Mehr Bahntickets zu Weihnachten verkauft als im Vorjahr

30.11.25 17:07 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Für Reisen rund um die Weihnachtsfeiertage sind bislang mehr Bahntickets gebucht worden als im Vorjahreszeitraum. Die Buchungen liegen aktuell rund sechs Prozent höher, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Heiligabend fällt dieses Jahr auf einen Mittwoch. Die Hauptreisetage verteilten sich dadurch gut auf den Zeitraum zwischen dem 18. und dem 23. Dezember.

Wer rund um die Feiertage unterwegs ist, sollte einen Sitzplatz reservieren, empfiehlt das Unternehmen. Gäste, die mit einem Ticket ohne Zugbindung reisen, sollten sich vorab über die Auslastung des Zuges informieren.

In den vergangenen Jahren hat die Deutsche Bahn das Sitzplatzangebot rund um Weihnachten eigenen Angaben zufolge deutlich erhöht. In den ICE- und IC-Zügen sei auch in diesem Jahr genug Platz./bum/DP/he