DAX24.308 -0,3%Est505.801 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,95 +2,5%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.743 +1,3%Euro1,1621 +0,2%Öl62,85 +0,3%Gold4.239 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Siemens 723610 RWE 703712 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX schwächelt -- Asiens Märkte letztlich höher -- Merck wächst stärker als erwartet -- RENK auf Wachstumskurs -- Siemens, NEL, Palantir, Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
VW-Aktie etwas fester: Neuer Betrugsprozess zur Dieselaffäre verzögert sich VW-Aktie etwas fester: Neuer Betrugsprozess zur Dieselaffäre verzögert sich
Siemens-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Hold Siemens-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Hold
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten

Mehr Stellen für Bundesfreiwilligendienst

13.11.25 11:16 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Koalition hat im Zuge der Wehrdienstreform auch eine Vergrößerung des Bundesfreiwilligendienstes in Deutschland angekündigt. "Wir werden die Bundesfreiwilligendienste um 15.000 Stellen aufstocken, so dass wir auf über 100.000 Stellen in Deutschland kommen", sagte SPD-Fraktionschef Matthias Miersch vor Journalisten in Berlin.

Wer­bung

Mit den Haushältern im Bundestag sei besprochen, dass man im Rahmen der heutigen Haushaltsbereinigungssitzung auch den Freiwilligendiensten ein Plus geben werde. Die Frage, einen Dienst im Sinne der Allgemeinheit zu erfüllen, werde in den nächsten Monaten und Jahren von neuer Bedeutung sein.

Wie eine Sprecherin des zuständigen Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) auf Anfrage mitteilte, leisteten 2024 im Schnitt 34.000 Bundesfreiwillige in Deutschland einen Dienst. Im laufenden Jahr seien 35.000 Bundesfreiwillige aktiv im Einsatz.

Ein Bundesfreiwilligendienst kann zwischen 6 und 18 Monaten in den Bereichen Soziales, Umwelt, Kultur, Sport, Integration oder im Zivil- und Katastrophenschutz geleistet werden. Meistens sind es nach Angaben der Sprecherin 12 Monate am Stück. Freiwillige erhalten ein sogenanntes Taschengeld in Höhe von aktuell maximal 644 Euro monatlich./jr/DP/mis