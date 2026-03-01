DAX23.729 -3,7%Est505.770 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7400 -3,9%Nas22.749 +0,4%Bitcoin57.692 -1,9%Euro1,1597 -0,8%Öl83,49 +6,9%Gold5.156 -3,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX rutscht ab - unter 23.800 Punkten -- Plug Power macht mehr Umsatz -- MongoDB, Micron, NVIDIA, AMD, Apple, Rüstungsaktien, DroneShield, Vonovia, TUI, Nordex im Fokus
Top News
Ausblick: CrowdStrike stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: CrowdStrike stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Amgen: Defensiver Biotech-Champion mit Zukunftspotenzial! Amgen: Defensiver Biotech-Champion mit Zukunftspotenzial!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Mehrere Verletzte bei neuen Raketenangriffen auf Israel

03.03.26 14:46 Uhr

TEL AVIV (dpa-AFX) - Bei neuen iranischen Raketenangriffen auf Israel sind mehrere Menschen im Zentrum des Landes durch Raketentrümmer verletzt worden. Der israelische TV-Sender N12 berichtete, es habe mehrere Einschläge von Trümmerteilen in verschiedenen Gegenden rund um die Küstenmetropole Tel Aviv gegeben. Nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom erlitten dabei mindestens fünf Menschen leichte bis mittelschwere Verletzungen.

Wer­bung

Zuvor hatten es in weiten Teilen des Landes Luftalarm und Sirenen geheult. Zahlreiche Einwohner harrten in Schutzräumen aus. Die israelische Armee teilte mit, Such- und Rettungskräfte seien landesweit an mehreren Orten im Einsatz, an denen Einschläge gemeldet worden seien./rme/DP/mis