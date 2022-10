HHLA-Aktie tiefer: Deutsche Regierung hat noch keine Entscheidung über China-Einstieg beim Hamburger Hafen gefällt

"Die Meinungsbildung in der Bundesregierung ist nicht abgeschlossen", sagte Büchner bei einer Pressekonferenz in Berlin. Zu dem Thema habe es "eine Betrachtung in verschiedenen Ressorts auf Fachebene" gegeben, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) habe sich aber noch nicht dazu mit den Ministern ausgetauscht. "Das müssen wir jetzt einmal abwarten", sagte Büchner.

Mit Blick auf die Betroffenheit von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen in den beteiligten Unternehmen äußere man sich zu dem laufenden Investitionsprüfungsverfahren nicht. Büchner betonte, "dass die Regierung sich zu diesem Thema intern noch abstimmen wird". Man sei mitten im Verfahren der Abstimmung. Die Prüffrist ende aktuell am 31. Oktober, betonte Wirtschaftsministeriumssprecher Robert Säverin bei derselben Pressekonferenz. Weiterhin bestehe aber die Möglichkeit einer einvernehmlichen Verlängerung der Prüffrist.

NDR und WDR hatten zuvor berichtet, das Bundeskanzleramt wolle entgegen Bedenken von sechs Ministerien an dem geplanten Einstieg der chinesischen Reederei beim Hafenbetreiber HHLA festhalten. Dies hatte weithin zu Kritik im politischen Raum geführt, zuletzt von dem Vorsitzenden des Bundestags-Europaausschusses, Anton Hofreiter (Grüne).

Habeck warnt vor Abhängigkeiten

Mit Blick auf den geplanten Einstieg eines chinesischen Konzerns bei einem Containerterminal im Hamburger Hafen hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck vor neuen Abhängigkeiten gewarnt. Die Frage, ob ein Teilverkauf genehmigungsfähig sei, sei "regierungsinternes Handeln", das er nicht kommentieren wolle, sagte der Grünen-Politiker am Rande der Ministerpräsidentenkonferenz am Freitag in Hannover.

Er fügte aber hinzu, man habe gelernt, "dass Abhängigkeiten von Ländern, die dann möglicherweise ihre eigenen Interessen in diese Abhängigkeiten hineinspielen, also uns dann erpressen wollen, nicht mehr nur ein abstraktes Phänomen sind, sondern - Gas/Russland - Realität in dieser Welt sind". Habeck betonte: "Wir sollten diese Fehler nicht wiederholen."

Hintergrund ist eine 2021 geschlossene Vereinbarung zwischen dem Hamburger Hafenlogistiker HHLA und dem chinesischen Terminalbetreiber Cosco Shipping Ports Limited über eine 35-prozentige Beteiligung der Chinesen am HHLA-Terminal Tollerort in der Hansestadt. Die Bundesregierung könnte den Einstieg untersagen.

