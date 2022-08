Meme-Aktie Bad Bath & Beyond-Aktie setzt Kursrally an der NASDAQ fort: Vier-Monats-Hoch überschritten

Die Bed Bath & Beyond -Aktie setzt am Montag den Höhenflug der vergangenen Tage fort. Damit gewinnt die Meme-Aktie den vierten Tag in Folge. Schon am Donnerstag ging der Kurs weit nach oben - Gründe von Unternehmensseite fehlten allerdings.

Bed Bath & Beyond-Aktie legt immer weiter zu

Heute geht es an der NASDAQ zeitweise 7,64 Prozent auf 13,94 US-Dollar nach oben. Zum Start ging es auf 15,07 US-Dollar nach oben, damit war kurzzeitig das Vier-Monats-Hoch übertroffen worden. Damit ist die Meme-Aktie auf dem besten Wege den 13. Gewinn innerhalb von 14 Handelstagen zu verbuchen. Doch auch in der neuen Woche fehlen Unternehmensnachrichten. Damit liegt die Vermutung nahe, dass die Bed Bath & Beyond-Aktie wie bereits die vergangenen Sitzungen besonders von den Kommentaren innerhalb des Reddit-Forums WallStreetBets angeheizt wird. Wie einem Post in dem Forum zu entnehmen ist, scheinen einige Nutzer sogar einen Anstieg bis auf 30 US-Dollar je Anteilsschein zu setzen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sean Pavone / Shutterstock.com